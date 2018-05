Peeters over bruid die geen hand wilde geven: "Ik zou daar niet over struikelen" kv

08 mei 2018

00u03

Bron: Van Gils & Gasten 0 De Mechelse schepen van Diversiteit, Integratie, Burgerzaken, Onderwijs en Juridische Zaken Marc Hendrickx (N-VA) heeft vandaag geweigerd een huwelijk te voltrekken omdat de bruid hem de hand niet wilde schudden uit geloofsovertuigingen. Federaal vicepremier en Vlaams minister van Werk Kris Peeters zou daar zelf echter geen probleem mee hebben, zei hij vanavond in 'Van Gils & Gasten'.

“Stel dat u in Antwerpen schepen zou zijn”, vroeg Lieven Van Gils aan de kandidaat-burgemeester voor Antwerpen, “zou u dan ook weigeren om zo’n huwelijk te voltrekken in die omstandigheden?”

“Antwerpen telt 170 nationaliteiten. Het gaat hier over respect: respect voor de vrouw, de medemens. En men kan ook op een andere manier respect betonen dan door een hand te geven”, reageerde Peeters. “In Vlaanderen is een hand geven heel belangrijk. Maar we moeten eens rustig nadenken.”

Felle reacties

De Vlaamse minister van Werk haalt aan dat hij al felle reacties kreeg met Aron Berger, de chassidische jood die tijdelijk op de Antwerpse CD&V-lijst stond, maar zijn kandidatuur weer introk na controverse om het feit dat hij weigert vrouwen een hand te geven.

"Wanneer er sprake is van respect op een andere manier, zoals bijvoorbeeld, hand aan het hart en een buiging maken, dat is heel veel respect hebben voor de andere. Ik zou, wanneer dat respectvol is, daar niet over struikelen", aldus Peeters.