Peeters noemt uitspraken Schauvliege “kleine uitschuiver”: “Excuses zijn aangeboden. Voor mij is de kous af” kg

05 februari 2019

10u57

Bron: Belga 4 "Een kleine uitschuiver waarvoor excuses zijn aangeboden", zo bestempelt CD&V-vicepremier Kris Peeters de omstreden uitspraken van partijgenote Joke Schauvliege over de klimaatbetogingen. Over het feit of Schauvliege kan aanblijven als minister wil Peeters geen uitspraken doen.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) moet door het stof na uitspraken over de klimaatbetogingen. Zo zei ze onder meer dat de protesten deels opgezet zijn en dat er sprake is van een wraakactie. Ze verwees in haar uitspraken ook naar informatie van de Staatsveiligheid. Maar vandaag trok ze die uitspraak over de Staatsveiligheid in en moest ze toegeven dat ze geen contact heeft gehad met de Staatsveiligheid.



"Ze is duidelijk geweest en heeft gezegd dat ze zich vergist heeft en dat ze haar verontschuldigingen aanbiedt", zo zegt Kris Peeters in een reactie. "Wat ook duidelijk is, is dat we respect moeten tonen voor iedereen die opkomt voor het klimaat en die daarvoor voorstellen formuleert", aldus Peeters.



Volgens Peeters gaat het om een "kleine uitschuiver" waarvoor Schauvliege ook haar verontschuldigingen heeft aangeboden. "Wat mij betreft, is de kous af. Ik hoop dat we ons verder kunnen focussen op het klimaat", zegt Peeters.