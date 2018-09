Peeters na arrestatie CD&V-kandidaat: "Profetische woorden van De Wever" "Niet meer dramatiseren dan nodig" mvdb

10 september 2018

17u06

Bron: De Morgen 24 Vicepremier en Antwerps lijsttrekker Kris Peeters zegt erg geschrokken te zijn van het nieuws dat een CD&V-kandidaat in Frankrijk is opgepakt met drie kilo heroïne, wat vanochtend bekendraakte. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) suggereerde vorige week al dat er een link bestaat tussen een aantal Antwerpse politici en de drugsmaffia. "Dat waren profetische woorden", zegt Peeters nu aan De Morgen.

"Ik ga ervan uit dat de politie ons daar zo snel mogelijk over informeert wanneer ze informatie heeft over iemand op onze lijst of op andere lijsten. Maar als ik het niet weet, dan weet ik het niet."

Je moet de zaken ook niet meer dramatiseren dan nodig. Hij stond op de 46ste plaats Kris Peeters

"Je moet de zaken ook niet meer dramatiseren dan nodig. Hij stond op de 46ste plaats. Anderen hebben mensen van Schild & Vrienden op hun lijst staan, en die kunnen gewoon blijven staan. Kijk maar naar de N-VA in Lubbeek (thuisbasis van Theo Francken, red.). Ook daar zouden ze beter wat meer consequent zijn."

Politietolk Rediart Cankja die eveneens opkwam voor de districtslijst (plaats 10) in Ekeren, is door de CD&V van de kandidatenlijsten gehaald. Hij zit sinds enkele dagen in een Franse cel nadat hij aan boord zat van een tegengehouden wagen met drie kilogram heroïne aan boord. Peeters kreeg deze voormiddag het nieuws over de arrestatie bevestigd en greep in.

De Wever hekelde vorige week het bezoek dat Peeters enkele maanden geleden bracht aan een viswinkel op de Turnhoutsebaan waarvan de uitbater werd veroordeeld voor onder meer wapenhandel. Peeters vond die uitspraak toen 'not done'. “We moeten campagne op een hoger niveau voeren en echte oplossingen vinden voor de uitdagingen”, reageerde de Antwerpse CD&V-lijsttrekker toen.