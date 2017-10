Peeters laat wapendepot in Luik beter beveiligen 20u37

Bron: Belga 0 Photo News De federale minister van Economie Kris Peeters (CD&V) neemt maatregelen om de proefbank voor vuurwapens in Luik beter te beveiligen, zo bericht VTM NIEUWS vanavond. Hij gaat het wapendepot bezoeken en vaststellen, of de nodige maatregelen genomen zijn.

Per wagen mag er maar één bezoeker binnen, een bewakingsfirma zorgt voor de toegangscontrole, de toegangsuren worden beperkt en bezoek is slechts mogelijk na afspraak. Dat zijn de maatregelen die er op korte termijn genomen worden. Er komt ook een veiligheidsaudit en overleg met de gespecialiseerde politiediensten om ook maatregelen op langere termijn te voorzien.



Uit een onderzoek van VTM NIEUWS bleek dat het grootste wapendepot van ons land slecht beveiligd is. VTM-reporter Faroek Özgünes raakte er zonder problemen binnen. In de wapenopslagplaats liggen onder andere kalasjnikovs en automatische oorlogswapens opgeslagen.