Peeters krijgt vakbondsdelegatie over de vloer: petitie voor werkbaar werk, menselijke eindeloopbanen en loonstijging kv

20 december 2018

17u34

Bron: Belga 0 Een delegatie van ACV bouw-industrie & energie (ACVBIE) en de algemene centrale van het ABVV hebben vandaag een petitie voor werkbaar werk en menselijke eindeloopbanen overhandigd aan het kabinet van minister van Werk Kris Peeters. Dat deelt Patrick Vandenberghe van ACVBIE mee.

"We zijn goed ontvangen door de kabinetschef en hebben een aantal klemtonen kunnen leggen wat onder andere eindeloopbanen betreft. We hopen dat de boodschap is overgekomen", zegt Vandenberghe. De vakbonden kwamen ook terug op de actiedag van 14 december en de grote verwachtingen bij de mensen rond koopkracht.

Beide partijen kwamen overeen om een nieuwe afspraak vast te leggen in januari. "We zitten inmiddels al aan 20.000 handtekeningen, maar de petitie loopt nu ook in andere sectoren en we denken dat er nog tienduizenden bijkomen. Daarom hebben we een afspraak gemaakt om in januari terug te komen", aldus Vandenberghe. Hij hoopt onder andere dat er tegen dan al inspanningen zijn gedaan rond koopkracht en de eindeloopbaan.



Volgens de ACV'er was het kabinet bereid tot zo'n vervolggesprek. "Zij hebben goed geluisterd, dat moeten we vaststellen, en hopelijk zien zij ook de kans om op basis van onze verzuchtingen toch een aantal dingen te herzien", zegt hij.

Met de petitie vragen de ondertekenaars aan de minister het behoud van de landingsbaan op 55 jaar en een SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) vanaf 59 jaar voor zware beroepen en lange loopbaan, zonder beschikbaarheid op de arbeidsmarkt en zonder impact op het wettelijke pensioenbedrag. Ook eisen ze een stijging van de minimumlonen en een loonstijging voor iedereen.