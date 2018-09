Peeters is persoonlijke aanvallen van De Wever beu: "Stop met dat belachelijk gedoe" TDM SPS

15 september 2018

13u22

Bron: VTM Nieuws 0 Kris Peeters (CD&V) is de persoonlijke aanvallen van Bart De Wever (N-VA) beu. Dat zei hij aan VTM NIEUWS bij het indienen van zijn kieslijst vanochtend in Antwerpen. In Gazet Van Antwerpen beschuldigt De Wever Peeters er nogmaals van een passant te zijn in de stad.

Vandaag moeten alle lijsten met de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen officieel ingediend worden. In Antwerpen gebeurde dat dus in een gespannen sfeer. "Ik kan alleen maar oproepen om over inhoud te discussiëren en die andere, met alle respect, belachelijke elementen achterwege te laten”, reageert Peeters scherp. “Maar goed, voor Bart De Wever is dat waarschijnlijk sterker dan zichzelf.”

Gisteren haalde Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer ook al uit naar De Wever, voor de tweede keer zelfs. “We hebben geen nood aan een burgemeester die alleen pleit voor eigen kiespubliek”, zei hij bij de aftrap van zijn campagne, zonder De Wever bij naam te noemen. “Maar wel aan een burgemeester die ervoor zorgt dat iederéén zich thuis kan voelen in de stad.” Eerder had De Backer al verklaard dat De Wever "emotioneel ongeschikt" is om Antwerpen te leiden.