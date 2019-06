Peeters en Francken vechten relletje uit over naakt fouilleren minderjarigen: “Trap vooral na, hebben op 26 mei gezien wat Vlamingen daarvan vinden” TT TVC

26 juni 2019

08u59

Bron: Terzake 12 Ex-vicepremier Kris Peeters (CD&V) reageerde gisteren in ‘Terzake’ op Canvas op zijn imago van dwarsligger binnen de Zweedse coalitie. “Ik? Geef me voorbeelden wanneer ik dwarslag zonder argumenten. Ik verzet me tegen naakt fouilleren van minderjarigen, ja.” Waarop ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ontkende dat zo’n voorstel ooit op tafel heeft gelegen. “Zo typerend voor CD&V.” De twee kibbelen op Twitter bitsig verder.

“Ik vind dat zeer spijtig”, zei Kris Peeters in ‘Terzake’. “De vraag is: wanneer en voor welk dossier heb ik het been stijf gehouden? Ik geef een voorbeeld. Er is een voorstel gekomen dat in gesloten centra geen uitzondering werd gemaakt voor naakte fouillering van minderjarigen. Dat wil zeggen: een meisje van zes jaar alle kleren uitdoen.”

“Er is nog een voorstel in de regering gekomen waar in diezelfde gesloten instellingen men 24 uur iemand in de isoleercel kon steken, en men maakte geen onderscheid voor minderjarigen. Op dat punt heb ik gezegd dat het niet zal gebeuren en we zullen ervoor zorgen dat minderjarigen die naakte fouillering niet moeten ondergaan en dat die 24 uur isoleercel niet opgaat.”



“Ik kan nog zo’n dossiers geven. Als ze dan zeggen: je bent een dwarsligger, je hebt dingen tegengehouden, geef me dan voorbeelden waar ik zou dwarsgelegen hebben zonder argumenten. Ik betreur dat men niet gevraagd heeft op welke punten ik heb dwarsgelegen en of daar een argument voor is. Ik heb mijn been stijf gehouden voor heel belangrijke dossiers.”

“Nooit op tafel gelegen”

Theo Francken, voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie, stuurde kort daarna een tweet uit waarin hij ontkende dat zo’n dossier ooit voorgesteld werd. “Kinderen aan een naaktfouille onderwerpen heeft nooit op tafel gelegen. Wel een 17(?)-jarige illegaal met een zwaar verleden van drugs en geweld. Dag Kris.”

“Het is trouwens zo typerend voor de CD&V-houding inzake migratie doorheen de Zweedse regering”, vervolgt Francken nog. “Pure emo, nauwelijks dossierkennis, gekrijs.”

Is trouwens zo typerend voor @cdenv houding inzake migratie doorheen Zweedse regering. Pure emo, nauwelijks dossierkennis, gekrijs. Analyse @hendrikbogaert ea snijdt natuurlijk hout. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

"Trap vooral wat na”

Peeters deelde daarop enkele screenshots van een verslag van een interkabinettenwerkgroep, een zogenaamde IKW, waarin ambtenaren uit verschillende ministeriële kabinetten bij elkaar komen om dossiers voor te bereiden. In die verslagen valt te lezen dat “door IKW-leden wordt meegegeven dat er bezwaren zijn (...) over het fouilleren van minderjarigen”. Ook wordt de vraag gesteld beter te omschrijven wat een fouille exact inhoudt. “Bewuste voorstel dat ik heb tegengehouden wou kinderen in gesloten centra aan zelfde regels onderwerpen als volwassenen. Dat wil zeggen: naaktfouilles voor alle kinderen mogelijk ongeacht leeftijd of situatie”, geeft Peeters mee.

Maar ook dat ontkent Francken in alle toonaarden. “Nooit is er gesproken van fouilleren van naakte personen. Wel grondige kledingcontrole; casus was bijvoorbeeld een drugsverslaafde gewelddadige 17-jarige, of ouders die via kledij kind drugs of wapens willen binnensmokkelen.” “Het werd trouwens in consensus geschrapt”, besluit Francken. “Maar trap vooral wat na, heb op 26 mei gezien wat de Vlamingen van natrapperij op mij en mijn beleid, vinden. Dag Kris.”

1/ nooit is er gesproken van fouilleren van naakte personen. Wel grondige kledingcontrole; casus was bvb drugsverslaafde gewelddadige 17-jarige, of ouders die via kledij kind drugs of wapens willen binnensmokkelen;

2/ fouilles staan al in KB sinds lang; Theo Francken(@ FranckenTheo) link