Peeters boos over persoonlijke uithaal De Wever: "Zijn uitspraken zijn not done, Antwerpen verdient meer sérieux dan dat" TT

03 september 2018

17u39 8 Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters reageert not amused op de uithaal aan zijn adres van burgemeester Bart De Wever (N-VA) van vanmorgen. Die legde een verband tussen zijn inschatting dat "we op het punt staan dat de drugsmaffia politieke invloed gaat kopen" en Peeters' bezoek aan een winkel op de Turnhoutsebaan. Volgens Peeters is de uitspraak "not done". "We moeten campagne op een hoger niveau voeren en echte oplossingen vinden voor de uitdagingen", zegt hij.

De Wever waarschuwde er vanmorgen voor dat de drugsmaffia ondertussen zo ver is doorgedrongen in de Antwerpse samenleving dat het niet ondenkbaar is dat ze stilaan invloed probeert te kopen in de politiek. De N-VA-voorzitter wees naar partijen "die hun stemmen rekruteren bij bepaalde bevolkingsgroepen, in bepaalde wijken, in bepaalde sportclubs".

Het risico op infiltratie is er bij zijn eigen partij naar eigen zeggen niet, maar in de gemeenteraad zouden politici zijn voor wie hij zijn "hand niet in het vuur durft steken".



Hoewel hij geen namen noemde, deelde De Wever een sneer uit naar zijn christendemocratische uitdager op 14 oktober: federaal vicepremier Kris Peeters. "Ik heb hier een vicepremier gehad, die op de Turnhoutsebaan een winkel is binnen gegaan van iemand die is veroordeeld voor onder meer wapenhandel. En die presteert het daar om te zeggen: 'Het is hier toch helemaal niet slecht, het valt hier veel beter mee dan Bart De Wever beweert. Je kan hier zelfs betere vis kopen dan op het Zuid.'"

Ik heb een vicepremier gehad, die op de Turnhoutsebaan een winkel is binnen gegaan van iemand die is veroordeeld voor onder meer wapenhandel. En die presteert het daar om te zeggen: 'Het is hier toch helemaal niet slecht' Bart De Wever over Kris Peeters

Bezoek

De Wever verwees naar een bezoek van Peeters begin juni aan enkele handelszaken op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. "Het beeld dat De Wever ophangt van de Turnhoutsebaan als oord van criminaliteit klopt gewoon niet", zei Peeters toen.

Ook vandaag reageert Peeters boos op de suggestie van De Wever. "De recente uitspraken zijn not done. Antwerpen verdient meer sérieux dan dat. Moeten campagne op hoger niveau voeren en echte oplossingen vinden voor de uitdagingen in 't Stad", tweet hij. De CD&V'er verwijst overigens ook naar de uitspraken van liberaal lijsttrekker Philippe De Backer. Die noemde De Wever vrijdag "emotioneel ongeschikt om Antwerpen te leiden".

Recente uitspraken van @Bart_DeWever en @debackerphil zijn not done. Antwerpen verdient meer sérieux dan dat. Moeten campagne op hoger niveau voeren en echte oplossingen vinden voor de uitdagingen in ‘t Stad. Kris Peeters(@ peeters_kris1) link

't Fornuis

Orry Van de Wauwer, Vlaams parlementslid en lijstduwer voor CD&V in Antwerpen, spreekt over "ongeziene verdachtmakingen". "Na insinuaties drugsconnecties oppositie, nu Peeters ongegrond verdacht maken door onschuldig bezoek aan winkel. Ondertussen is het nog steeds wachten op de beloofde transparantie vastgoed na etentje in Fornuis. Degoutant", tweet hij.

"C reëert klimaat van angst, maar is vooral toonbeeld van onmacht"

Eerder vandaag hadden ook de Antwerpse oppositiepartijen furieus gereageerd op De Wevers utispraken. Sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels: "Als hij weet heeft van misdrijven, moet hij naar het parket stappen. Nu creëert hij alleen onrust in de samenleving en zijn eigen gemeenteraad."

Vlaams Belang-lijsttrekker Filip Dewinter vond dan weer dat De Wever "toegeeft dat zijn 'war on drugs' compleet mislukt is".

Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien ziet De Wever "dezelfde campagne voeren als in 2012, maar het grote verschil is dat N-VA de afgelopen 6 jaar verantwoordelijk is geweest". "De Wever creëert een klimaat van angst, maar is vooral een toonbeeld van onmacht", zei Van Besien. "Antwerpen is uitgegroeid tot cocaïnehoofdstad en er ontploffen granaten in straten waar kinderen voorbij fietsen. Als burgemeester moet je niet alleen problemen benoemen, maar ook zorgen voor oplossingen. Bart De Wever moet niet met de vinger wijzen, maar de hand in eigen boezem steken."