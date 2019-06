Peeters betreurt "indianenverhalen" uit eigen CD&V-rangen SPS

25 juni 2019

21u01

Bron: Belga 2 Ontslagnemend vicepremier Kris Peeters (CD&V) betreurt dat mensen binnen zijn eigen partij het verhaal hebben verspreid dat Peeters eigenlijk niet naar Europa wilde verhuizen, maar zijn kansen gaaf wilde houden om deel uit te kunnen maken van een volgende regering. Dat heeft hij verklaard in Terzake op Canvas.

Peeters heeft vandaag zijn ontslag aangeboden als minister van de federale regering, om donderdag de eed af te leggen in het Europees parlement. Dat daar zoveel tijd over ging sinds de verkiezingen van 26 mei, voedde de geruchten dat hij liever niet naar Europa wilde, om eventueel in de volgende regering te kunnen zetelen.

"Ik vind het zeer spijtig dat van mijn eigen partij sommigen die wilde verhalen de wereld hebben ingestuurd", zei Peeters, die geen namen van partijgenoten wilde noemen.

Normaal gezien beslist CD&V donderdagavond over wie zijn opvolger wordt binnen de regering. Binnen de federale regering geldt immers een taalpariteit, dus er moeten evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen deel van uitmaken. Een eventueel vertrek van MR-vicepremier Didier Reynders naar de Raad van Europa - indien hij tot secretaris-generaal wordt verkozen - speelt daarin normaal gezien niet meteen een rol. Hij zou immers pas die functie opnemen wanneer het mandaat van de huidige secretaris-generaal afloopt, ergens in het najaar. Indien Reynders niet verkozen wordt, dan blijft hij deel uitmaken van de ontslagnemende regering tot er een nieuwe ploeg het levenslicht ziet, zoals hij eerder al aangaf.