Peerse schepen (52) plots overleden Birger Vandael

02 maart 2018

12u53

Bron: Eigen berichtgeving 28 Sp.a Peer deelt met groot verdriet het overlijden mee van voorzitter Rudi Vanhees.

Vanhees was in Peer schepen van onder meer Mobiliteit en Milieu. De laatste dagen was hij nog enthousiast over het buurtpreventienetwerk. Zijn plotse overlijden zorgt voor talrijke droevige reacties. Hij zou volgende week 53 jaar zijn geworden.

Vanhees was in Peer een graag geziene figuur die vaak onder de mensen kwam. Zo was hij voorzitter van voetbalploeg Peer SV.

Enkele uren voor zijn overlijden plaatste voetbalploeg Peer SV nog een foto op sociale media waarop de spelers genieten van 'ribbekes'. Op de achtergrond lacht een vrolijke Vanhees. Als politicus was Vanhees onder meer betrokken bij de realisatie van de Fietsstraat in Peer. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Oppositiepartij N-VA beschrijft de man als een bijzonder warme, aimabele collega.