Pedofiele priester (die eerst werd vrijgesproken) krijgt in beroep 5 jaar cel Redactie

14u36

Bron: belga 0 thinkstock Het hof van beroep in Brussel heeft priester Frédéric A. schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een jongen in een internaat van de broederschap St. Pius X in Brussel tussen 2010 en 2011.

De man werd veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan drie jaar effectief. In eerste aanleg werd de man nog vrijgesproken. De priester is zijn onschuld altijd staande blijven houden.

De man verscheen vandaag niet voor het hof om medische redenen. Volgens zijn advocaat was hij gisteren onwel geworden en is hij opgenomen in het ziekenhuis.