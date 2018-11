Pedofiele ex-leraar vraagt zelf om chemische castratie: "Het moét stoppen" Redactie

17 november 2018

00u00 2 De man die deze maand op de Boekenbeurs in Antwerpen opgepakt werd nadat hij een 11-jarig meisje had betast, heeft gisteren aan de rechter gevraagd zich chemisch te laten castreren. De 52-jarige ex-leraar liep al twee eerdere veroordelingen voor kinderporno op.

Dirk L. vroeg de rechter in Kortrijk zijn eerdere voorwaarden niet in te trekken maar een chemische castratie als extra voorwaarde op te leggen. "Ik besef dat het moet stoppen. Die fantasieën moeten uit mijn hoofd. Ik ben mijn job als leraar, mijn huwelijk en deels ook mijn kinderen kwijt." De rechter ging daar niet op in. De eerdere voorwaardelijke veroordeling tot één jaar cel werd zo effectief.

Opvliegers

De man beloofde zodra hij vrijkomt een psychiater te zullen raadplegen en te bekijken of chemische castratie mogelijk is. Daarbij wordt met een inspuiting de werking van bepaalde hormonen tegengegaan. Dat gebeurt alleen op vraag van de persoon zelf en kan nooit door een rechter opgelegd worden. "Al kan het een voorwaarde zijn, bijvoorbeeld om vervroegd vrij te komen", zegt professor Kris Goethals van het Universitair Forensisch Centrum in Antwerpen. In Vlaanderen worden elk jaar dertig tot vijftig zulke behandelingen uitgevoerd. "Dit is een drastische maatregel, die zowel gevolgen heeft voor de strafbare als de niet-strafbare seksuele beleving. Een chemische castratie brengt een man in een soort mannelijke menopauze, zodat hij ook opvliegers, borstvorming, gewichtstoename en in extreme gevallen zelfs botontkalking kan krijgen. Erecties en ejaculaties zijn niet of bijna niet meer mogelijk én de fantasieën nemen af." (LSI/IBO)