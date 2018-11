Pedofiele ex-leraar betast schoolmeisje op Boekenbeurs Wouter Spillebeen HA

09 november 2018

10u30

Een leerlinge van het zesde leerjaar in basisschool Sint-Laurens in Zelzate is gisteren het slachtoffer geworden van handtastelijkheden op de Boekenbeurs in Antwerpen. De dader, een 52-jarige ex-leraar uit Ingelmunster, is opgepakt. Hij zat eerder al een celstraf uit nadat zijn eigen dochter een gigantische verzameling kinderporno had ontdekt op een geheugenkaart.

De leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar van het Sint-Laurens trokken gisteren op daguitstap naar de Boekenbeurs. Maar ineens nam de leuke uitstap een andere wending voor een leerlinge van het zesde leerjaar toen ze in de buurt kwam van Dirk L.



“Toen ze de eerste keer een hand aan haar been voelde, dacht ze dat het toeval was”, verduidelijkt schooldirecteur Mieke Smet. “Toen ze nog eens een hand voelde, wist ze dat er iets mis was. Ze bracht meteen andere mensen op de hoogte. Ze liep samen met een ander meisje rond, maar enkel zij werd slachtoffer.”

Veroordeeld voor kinderporno

Het meisje verwittigde andere leerlingen en de begeleidende leerkrachten. De directie en de ouders van het meisje werden ook meteen op de hoogte gesteld.



De security van de Boekenbeurs greep in en nam Dirk L. mee. De politie werd erbij gehaald en de vijftiger werd opgepakt. Hij werd gisteren langdurig ondervraagd en verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter, die over zijn verdere aanhouding zal beslissen.

De verdachte is zelf een ex-leerkracht die zijn ontslag kreeg toen een enorme verzameling kinderporno gevonden werd in zijn huis. Zijn 15-jarige dochter vond de beelden op een SD-geheugenkaart en lichtte haar moeder in, die op haar beurt de justitie-assistente van Dirk L. verwittigde.

Meer dan 2 miljoen foto’s

In januari 2016 werd de West-Vlaming veroordeeld tot een jaar cel waarvan de helft met uitstel voor het bezit van 2,25 miljoen foto’s en meer dan 12.000 video’s aan kinderporno. Daaronder ook video’s van verkrachtingen van jonge kinderen en zelfs baby’s.

In 2010 had Dirk L. al eens opschorting van straf gekregen nadat er in 2008 1,3 miljoen kinderpornografische foto’s en 3.000 video’s op zijn computer waren gevonden.

“Zoeken naar middenweg”

“De feiten zijn ernstig en we moeten ze benoemen wat ze zijn, maar we moeten ze ook niet erger maken”, reageert schooldirectrice Mieke Smet.

“We zoeken een middenweg. In dit geval is het meisje goed met de situatie omgegaan. Ze heeft correct gehandeld. Ze is vandaag ook in de klas. De kinderen moeten die weerbaarheid tegen de wereld aanleren. Daarom wordt het onderwerp pedofilie vandaag besproken in de klassen. We volgen de leerlingen nauw op en mocht het nodig blijken, kunnen we nog professionele hulp inschakelen.”

De school zelf dient voorlopig geen klacht in. “We laten de gerechtelijke stappen over aan de politiediensten en het gerecht”, besluit Smet.