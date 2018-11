Pedofiele Belg maakt online afspraak om kind in Nederland te verkrachten ADN

14 november 2018

12u48

Bron: Belga 2 Een veertigjarige man heeft zich vandaag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk moeten verantwoorden voor poging tot verkrachting en kinderporno. Hij had een afspraak gemaakt met iemand in Rotterdam om een minderjarige jongen te verkrachten in ruil voor duizend dollar (887 euro).

De man werd vorige zomer geklist door de federale politie na een tip van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Zij hadden ontdekt dat een Belg online een afspraak had gemaakt met een onbekende die een kind verhuurde voor misbruik.

In ruil voor 1.000 dollar kon hij zijn gang gaan met de minderjarige jongen in een hotel in Rotterdam. Het voorschot van 250 dollar (221 euro) had de veertiger al betaald via Paypal en er was al afgesproken welke handelingen hij zou stellen.



"De beklaagde zei tijdens de ondervraging dat hij het waarschijnlijk toch niet zou doen. Maar uit zijn internethistoriek blijkt dat hij al had opgezocht hoe hij in Rotterdam zou geraken", zo zei de procureur vandaag. Ze vorderde een gevangenisstraf van veertig maanden, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. De rest van de straf zou hij onder voorwaarden staan. De verdediging vroeg de rechter om de procureur daarin te volgen.

Kinderporno met baby’s

"Mijn cliënt heeft de feiten onmiddellijk toegegeven, hij heeft wel degelijk een schuldbesef. Al sinds zijn puberteit kampt hij met pedofiele gevoelens maar hij wil zich laten behandelen." In het verslag van de gerechtsdeskundige staat echter dat de kans op herval groter is dan bij de meeste pedofielen.

Volgens de beklaagde voelt hij zich vooral aangetrokken tot jongens tussen zeven en veertien jaar, maar bij een huiszoeking werd kinderporno aangetroffen met extreem jonge slachtoffers.

De rechter sprak de beklaagde streng toe: "Dit is de ergste soort van pedofilie, met kinderen die nog een pamper dragen. De wet zegt dat ik u eigenlijk zeventien jaar zou moeten geven, om maar te zeggen tussen welke criminelen u nu al staat."

Het vonnis volgt op 12 december.