Pedofiel krijgt 15 jaar cel: hij verkrachtte eigen zoon en leende jongen ook aan andere pedo’s uit HA

02 november 2018

13u48

Bron: Belga 0 Een pedofiel uit Verviers is door de correctionele rechtbank van Luik veroordeeld tot 15 jaar cel en een terbeschikkingstelling van tien jaar. Het openbaar ministerie had 18 jaar cel gevorderd. De veroordeelde had verscheidene verkrachtingen en aantastingen van de eerbaarheid van 7- tot 11-jarigen op zijn geweten. Bovendien bezat en verspreidde hij ook kinderpornografisch beeldmateriaal.

Een van de slachtoffers was zijn eigen zoon. De man misbruikte ook een vriendje van de jongen. De veroordeelde, een belangrijk functionaris in het gerechtswezen, had zijn zoon ook aan andere pedofielen "toevertrouwd", onder andere tijdens een reis in Noorwegen.

Baby’s

De man had zijn eigen kind van jongs af gekneed om een seksueel object te zijn. Hij beschikte over een recordaantal kinderpornografische bestanden, waarvan ruim 300.000 beelden op zijn computer werden ontdekt. Onder die beelden zelfs foto's van seksueel gemartelde baby's.



Terwijl hij preventief was opgesloten voor voornoemde feiten, had de man geprobeerd een politieagent te bestelen. Hij wou diens dienstwapen afpakken om zelfmoord te kunnen plegen. De rechter veroordeelde de man tot 15 jaar cel, wegens zijn extreem perverse karakter. De beklaagde kreeg ook een resem bijkomende verbodsbepalingen opgelegd.

Recidivist

Een tweede beklaagde in de zaak, die vervolgd werd wegens verkrachting en het bezit van kinderpornografisch materiaal, kreeg vijf jaar cel. Ook die man, een recidivist, kreeg extra een terbeschikkingstelling. In zijn geval gaat het om vijf jaar.