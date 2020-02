Pedofiel (57) uit ons land gearresteerd nadat hij in Cambodja kinderen bezocht HR

03 februari 2020

17u00

Bron: Khmer Times 0 Een 57-jarige pedofiel uit ons land is gearresteerd bij zijn terugkomst na een reis naar Cambodja. Dat melden zowel de Child Protection Unit (CPU) als media uit het land. Hoewel een Belgische rechtbank de man had verboden om contact te hebben met minderjarigen, trok hij naar het Aziatische land. Hij gaf er Engelse les aan kinderen.

Voor het onderzoek werkten de Belgische politie, Interpol en de autoriteiten in Cambodja samen, meldt James McCabe van de Child Protection Unit in Cambodja. Volgens berichten in lokale media achterhaalde de politie in het Aziatische land dat de Belg, die daar al sinds oktober op vakantie was, er een school bezocht en lesgaf aan kinderen.

De agenten zouden bewijsmateriaal, waaruit bleek dat de Belg zijn voorwaarden schond, aan de politie in België bezorgd hebben. Daarop werd de vijftiger bij zijn aankomst in ons land opgepakt. Mogelijk was hij in het bezit van bezwarende afbeeldingen van Cambodjaanse kinderen.

“Laat dit een waarschuwing zijn voor elke zedendelinquent die naar Cambodja reist”, aldus James McCabe van CPU Cambodja. “U wordt vervolgd, ofwel hier ofwel in uw thuisland.”