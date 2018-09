Pediater waarschuwt jonge ouders: "Neem voorzorgsmaatregelen tegen gevreesde RSV-virus" Volgens pediater Marc Raes moeten jonge ouders vanaf 8 oktober voorzorgsmaatregelen nemen tegen het gevreesde RSV-virus Ingrid De Vos

25 september 2018

18u11

Bron: Eigen berichtgeving 6 Elk jaar belanden zowat 3.500 baby’s jonger dan een jaar met RSV in een Belgisch ziekenhuis. Veelal worden de kindjes beademd tot de ergste longproblemen over zijn, een enkele keer loopt het fataal af. Bij gebrek aan vaccin of geneesmiddel ligt alle heil bij preventie. Pediater Marc Raes heeft nu berekend vanaf welke datum artsen en ouders maatregelen moeten nemen. Soms is het volgens Raes zelfs nodig om de crèche te mijden.

Net zoals het griepseizoen, is nu ook de RSV-epidemie in ons land afgebakend. Dat is een verdienste van professor Marc Raes, verbonden aan het UZ Leuven en het Hasseltse Jessa-ziekenhuis. In samenwerking met het biofarmaceutisch bedrijf AbbVie vroeg hij negen Belgische ziekenhuizen 13 jaar lang om aan te geven wanneer zij in hun labo positieve RSV-stalen binnenkregen. "Zo kon ik berekenen dat het RSV-seizoen in België meestal start rond de 41ste week van het jaar, dat is jaar vanaf 8 oktober. Maar sommige jaren slaat het Respiratoir Syncytiaal Virus met een tweetal weken vertraging toe. Het ene jaar eindigt het RSV-seizoen al eind januari, uitzonderlijk is waakzaamheid vereist tot eind april."

Injecties voor prematuurtjes

