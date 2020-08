Pedagoog Bert Smits: “Verschillen tussen leerlingen zullen allicht groter zijn” AW

28 augustus 2020



Bron: Belga 0 “Het coronavirus zal ons alvast niet meer kunnen overvallen, zoals het dat zes maanden geleden heeft gedaan”, zegt pedagoog Bert Smits van Schoolmakers in een gesprek over de uitdagingen die het nieuwe schooljaar zal stellen. "Wat er half maart is gebeurd, was invasief en overweldigend. Dat zal nu op 1 september heel anders zijn. We gaan weer school kunnen maken. De scholen zijn weer open en ze zijn actief. Dat is een wereld van verschil.”

"We gaan nu die hele nare periode op het einde van het vorige schooljaar een plaats kunnen geven", vervolgt Smits. "Het probleem zal daardoor kleiner zijn, niet meer zo dominant en invasief als die eerste keer."

Daarnaast is het volgens de pedagoog een goed moment om een evaluatie van de lockdown uit te voeren. "De lockdown was een stresstest. Die heeft ons veel geleerd over de sterktes, maar ook over de zwaktes van ons onderwijs. We hebben veel geleerd over het personeelsbeleid, over hoe ver we staan met de digitalisering, over de communicatie die een school voert met de leerlingen en met hun ouders, enzovoort. Nu komt de fase om daar lering uit te treken, om te leren wat we moeten doen om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.”



"Voor de overheid, in casu voor de Vlaamse regering, betekent dat ook dat ze beleidskeuzes zal moeten maken. Niet terugvallen op de dooddoener 'dat men het regeerakkoord maar moet uitvoeren', maar nagaan wat er écht belangrijk is."

Startmomenten

De komende dagen zal ook moeten nagedacht worden over initiatieven om het schoolleven weer opnieuw op te starten, denkt Smits. "Welke startmomenten kunnen er online georganiseerd worden, of in kleine groepen? Hoe zullen we omgaan met het vieren van bepaalde gebeurtenissen? Hoe zullen de informele contacten tussen de leerkrachten onderling verlopen? Is er een alternatief voor de ontmoetingen in de leraarskamer? Dat zijn allemaal belangrijke vragen in verband met de sociale verbinding tussen mensen op school. Men zal zich anders moeten organiseren."

Het evalueren zal zich niet beperken tot september, maar voorwerp van aanhoudende aandacht worden. Er moet misschien ook gewerkt worden aan tools waarmee leerlingen zelf kunnen evalueren waar ze staan Pedagoog Bert Smits

Verschillen tussen leerlingen

Naar de leerlingen toe wordt het zaak om te zien waar ze nu staan. "De verschillen tussen leerlingen zullen allicht groter zijn", verwacht Smits. “Het evalueren zal zich niet beperken tot september, maar voorwerp van aanhoudende aandacht worden. Er moet misschien ook gewerkt worden aan tools waarmee leerlingen zelf kunnen evalueren waar ze staan. Differentiëring zal ook nodig zijn, en ondersteuning voor wie achterstand heeft opgelopen. Ook hier zal meer moeten geëxperimenteerd worden, met wellicht ook meer inbreng van digitaal onderwijs."

Voor de leerkrachten is het volgens Smits belangrijk dat ze leraar zijn en leraar blijven. "Hoe geef ik les? Hoe hou ik contact met de leerlingen? Hoe volg ik hen op? Dat zijn de kernvragen die zich opdringen, en bovenal: hoe vind ik manieren om les te geven in omstandigheden die het allemaal wat minder evident maken?"

Ook moet de post-lockdownperiode een startsein worden om meer en beter samen te werken als leerkrachten, vindt de pedagoog. "Als leraren zijn we samen verantwoordelijk voor een groep scholieren. Dat betekent dat we constant met elkaar moeten overleggen hoe we de leerlingen helpen om de doelstellingen te halen. Als we dat allemaal voor ogen houden, maken we van de slechte zaak die de coronapandemie was, toch nog een goede leerschool", besluit Smits.

