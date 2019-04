Pechstrookrijders aan werken op E17 worden opgespoord via dashcambeelden ADN

12 april 2019

09u59

Bron: Belga 0 Bestuurders die tijdens de werken op de E17 ter hoogte van Sint-Niklaas gebruikmaakten van de pechstrook om in te halen, zullen opgespoord worden via dashcambeelden en vervolgd worden. Dat meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De heraanleg van de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas, over een lengte van zowat acht kilometer, is maandag gestart. Kort daarna doken al beelden op van bestuurders die de files aan de werken wilden vermijden door via de pechstrook in te halen. Beelden van een dashcam toonden op twee minuten tijd dertien voertuigen, waaronder een vrachtwagen, die de pechstrook gebruikten.

Verhoogde controles

De bestuurders worden nu opgespoord, zegt het parket. "We hebben kennis gekregen dat er tal van bestuurders tijdens de werkzaamheden op de E17 tussen Sint-Niklaas en Waasmunster oneigenlijk gebruikmaken van de pechstrook. De dashcambeelden zullen worden geanalyseerd ter identificatie van de bestuurders met het oog op vervolging. De wegpolitie zal ook verhoogde controles uitvoeren", zegt persmagistraat Caroline Jonckers.