Pechstrook E314 omhoog door hitte: problemen sinds vanmorgen van de baan SVM

31 juli 2018

14u44

Bron: Belga 0 De E314 tussen de oprit Aarschot en Tielt-Winge in de richting van Lummen is sinds 11.30 uur opnieuw open voor het verkeer. Door de hitte was de baan op de pechstrook over een afstand van 3 tot 4 meter opgestuwd, waardoor het rechterrijvak sinds gisteravond was afgesloten voor de herstellingswerken.

Het was al de tweede keer op korte tijd dat de betonplaten onder het asfalt van de E314 in de regio rond Aarschot door de hitte uitzetten en het wegdek omhoog stuwden. Zo bleef de E314 ter hoogte van de afrit in Aarschot van donderdagnamiddag tot maandagochtend gedeeltelijk afgesloten door een wegopstuwing.

Op de E314 zitten nog veel betonplaten onder het asfalt, legt het Agentschap Wegen en Verkeer uit. "Als er geen ruimte is in hun voeg, dan duwen ze op de volgende betonplaat en komen ze omhoog. Betonplaten zijn duurzamer als ondergrond voor een snelweg, maar hebben bij extreme hitte het nadeel dat de voegen kunnen uitzetten en de weg daardoor plots opstuikt. Dat is een gekend fenomeen en hier is preventief niks aan te doen."