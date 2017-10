Pech voor Jef Vermassen: Tesla valt in panne op E40 Auto valt stil na reconstructie drievoudige moord in Moere Kristof Aerts hr

18u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Jef Vermassen staat langs de E40 in panne met zijn Tesla.

Jef Vermassen moest na de reconstructie van een drievoudige moord in Moere zijn Tesla aan de kant van E40 ter hoogte van Oostkamp zetten met autopech. Hij wachtte over de balustrade met zijn fluohesje aan op wegenhulp.

Bodybuilder Alexander Dean

Vermassen was op de terugweg van de reconstructie van de drievoudige moord op Maïlys Descamps (18) en haar beide grootouders Gery Cappon en Marie-Jose Vanleene. Zij werden op 25 juli vermoord door bodybuilder Alexander Dean (25). Een dag eerder vermoordde die ook al fotograaf Jurgen Verstraete op het domein van diens kasteel in Sint-Amandsberg. Van die moord was er gisteren een reconstructie.

Reconstructie in Moere in de bodybuildermoord, Alex Dean. jef vermassen stapt in zyn tesla die even later in panne staat op E-40