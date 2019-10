Paus zet Waalse priester uit ambt wegens verjaarde feiten kindermisbruik mvdb

15 oktober 2019

22u08

Het Vaticaan heeft priester Henri Mathieux op 12 september "uit de klerikale staat gezet" (uit het ambt gezet, red.) voor feiten van seksueel misbruik die voor de Belgische justitie verjaard zijn. Dat heeft de RTBF dinsdag bericht. De Heilige Stoel ging daarmee verder dan de verjaring, die in het kerkelijk recht op 20 jaar is bepaald, zo meldt de RTBF .

In het begin van de jaren 70 werd Gabriel Frippiat als veertienjarige seksueel misbruikt door een van zijn leerkrachten, priester Henri Mathieux, in het internaat in Bastenaken (Bastogne, provincie Luxemburg). In 2010, bij de oprichting van de commissie ‘seksueel misbruik binnen de kerk’, trad hij naar buiten toen hij vernam dat de geestelijke nog in functie was. De feiten van 40 jaar geleden waren verjaard toen hij besliste klacht in te dienen.

Gabriel Frippiat besliste in 2015 toch een brief tot het Vaticaan te richten. Op 12 september kreeg hij een antwoord. “Ik verklaar priester Henri Mathieux schuldig aan seksueel misbruik op mijnheer Gabriel Frippiat toen hij minderjarig was, en bij gevolg, gezien de ernst van de feiten, leg ik hem de straf van uitzetting uit de klerikale staat op”, aldus de beslissing van paus Franciscus, die werd overgemaakt aan kardinaal Jozef De Kesel, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Een eerder zeldzame definitieve sanctie, aldus Tommy Scholtes, woordvoerder van de Belgische bisschoppenconferentie. Hij herinnert zich vier tot vijf gevallen in België.

De gerechtelijke verjaring bedraagt vandaag 15 jaar na de meerderjarigheid van het slachtoffer en 30 jaar indien een akte (zoals een klacht bijvoorbeeld) werd gerealiseerd.