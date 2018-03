Paus maakt komaf met idee dat al sinds het begin van de Kerk meegaat: "De hel bestaat niet" kg

29 maart 2018

15u53

Bron: Belga 0 Paus Franciscus maakt komaf met het concept van de hel. Een plaats waar de zielen van de zondaars in eeuwigheid moeten lijden is er niet, zei de paus in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica.

In het interview legt de paus uit dat zondaars niet pijnlijk worden gestraft of tot in de eeuwigheid moeten lijden, zoals al eeuwen wordt aangeleerd door de Kerk. "De hel bestaat niet," klinkt het. "Wat wel bestaat is de verdwijning van zondige zielen."

"De zielen van degenen die geen berouw hebben, en dus geen vergeving kunnen krijgen, verdwijnen", zei Franciscus. Een plaats van eeuwige verdoemenis is dan ook niet nodig. De zondaars die wel berouw tonen, krijgen vergiffenis en worden opgenomen in "zijn contemplatie", voegt de paus toe.

De paus werd geïnterviewd door Eugenio Scalfari, een Italiaans journalist en atheïst. De juistheid van de citaten die hij toeschrijft aan de paus werden in het verleden wel in vraag gesteld, vooral dan omdat de 93-jarige Scalfari heeft toegegeven dat hij nooit een bandrecorder gebruikt tijdens interviews. Het Vaticaan heeft echter nooit geklaagd over het werk van Scalfari en Franciscus blijft hem interviews toestaan.