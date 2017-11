Paus Franciscus bezoekt Myanmar tijdens grote humanitaire crisis met Rohingya ep

09u43

Bron: Belga 0 REUTERS Paus Franciscus wordt enthousiast begroet in Rangoon. Paus Franciscus is deze namiddag (lokale tijd) geland in Rangoon, de economische hoofdstad van het Aziatische land Myanmar. Verwacht wordt dat hij tijdens zijn driedaagse bezoek aan het overwegend boeddhistische land ook de escalatie van de Rohingya-crisis zal aansnijden.

Ongeveer 30.000 mensen hadden zich tussen de luchthaven en de aartsbisschoppelijke residentie opgesteld, om een glimp van de kerkvorst op te kunnen vangen. Het is de eerste keer dat Myanmar het bezoek krijgt van een paus. Ongeveer 6 procent van de inwoners in het land is katholiek.

De paus zal tijdens zijn bezoek onder meer een ontmoeting hebben met regeringsleider Aung San Suu Kyi, de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede in 1991. Verwacht wordt dat de paus ook de Rohingya-crisis tijdens die gesprekken zal aansnijden. Wel is het de vraag in welke mate de uitspraken van de katholieke leider invloed zullen hebben op de boeddhistische leiders en burgers.

Conflict met Rohingya

De Rohingya zijn een moslimminderheid die vooral in de noordwestelijke staat Rakhine leven. Sinds eind augustus is er een opflakkering van het conflict tussen de etnische minderheid en de boeddhistische meerderheid. Sindsdien zijn al meer dan 620.000 Rohingya naar buurland Bangladesh gevlucht. De Verenigde Naties hebben de vervolging van de moslims door het leger al veroordeeld als "een schoolvoorbeeld van etnische zuivering".

REUTERS

REUTERS

REUTERS

EPA