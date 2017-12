Paus en kardinaal De Kesel roepen op tot meer verdraagzaamheid: "Niemand zou het gevoel mogen hebben dat hij geen plaats heeft op deze aarde" kv

01u50

Bron: Belga 53 REUTERS Paus Franciscus tijdens de middernachtmis in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. In zijn kersttoespraak in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad heeft paus Franciscus zondagavond de ongeveer 1,2 miljard katholieken opgeroepen om niet blind te zijn voor de vluchtelingencrisis. Ook kardinaal Jozef De Kesel riep tijdens de middernachtmis in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel op tot meer verdraagzaamheid ten opzichte van migranten.

De paus legde in zijn kersttoespraak de link tussen het kerstverhaal en de situatie van de migranten die vandaag "worden verdreven van hun land". Hij roept in zijn homilie dan ook op tot "gastvrijheid" en het te hulp schieten van "de zwakken en de kwetsbaren".

"Zo veel andere voetstappen zijn verborgen in de voetstappen van Jozef en Maria. We zien de sporen van volledige families die heden ten dage worden gedwongen om te vertrekken", zegt de paus. "We zien de sporen van miljoenen personen die er niet voor kiezen om te vertrekken, maar van hun land worden verdreven en hun dierbaren moeten achterlaten. In vele gevallen is hun vertrek gevuld met hoop, hoop voor de toekomst. Maar voor anderen heeft het maar één naam: overleving."

Franciscus roept iedereen dan ook op om meer begrip te tonen voor migranten. "Niemand zou het gevoel mogen hebben dat hij geen plaats heeft op deze aarde", luidt het. Jezus laat ons "in zijn armoede en bescheidenheid" zien dat "echte macht en authentieke vrijheid worden getoond in het eren en helpen van de zwakken en de kwetsbaren."

Franciscus zet zich sinds zijn aantreden als paus in voor vluchtelingen en migranten. Tijdens de kerstnachtdienst van vorig jaar vroeg hij aandacht voor de kinderen die opgroeien onder oorlogsomstandigheden of op de vlucht zijn daarvoor.

Op kerstdag volgt 's middags nog het traditionele urbi et orbi vanop het balkon in Rome.

BELGA Kardinaal De Kesel tijdens de middernachtmis in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel.

"In waardigheid erkennen"

In zijn homilie tijdens de middernachtmis legde kardinaal Jozef De Kesel dan weer het verband tussen het kerstverhaal en de migranten die op de vlucht zijn voor geweld en armoede. "Het kind in de kribbe verwijst naar hen, naar allen voor wie geen plaats is en hopeloos aan onze deur aankloppen. En ze zijn zo talrijk," zegt de kardinaal. "Men spreekt vandaag van 258 miljoen migranten onder wie meer dan 60 miljoen die tegen hun wil hun leven elders moeten doorbrengen."

Het hoofd van de kerk in België roept op tot meer empathie. "Sommigen van hen zijn hier. Sommigen al heel lang. Ze moeten in hun waardigheid erkend worden. Het zijn niet eerst papieren die hun deze waardigheid verlenen. Die hebben ze onvervreemdbaar", luidt het. "Vergeten we niet dat het om concrete mensen gaat, mannen en vrouwen, kinderen en ouderen die op zoek zijn naar een plaats in de herberg."

De Kesel is echter niet blind voor de keerzijde van massale migratie. "Onze nationale veiligheid blijft een grote zorg. Zeer zeker. Maar evenzeer de zorg voor de erkenning van hun waardigheid. Een delicaat evenwicht dat we moeten nastreven", zegt de kardinaal. "Ik besef dat er geen simpele oplossingen zijn. Natuurlijk kan alles niet ongecontroleerd gebeuren en moet er gewerkt worden aan langetermijnoplossingen in de landen van herkomst."

Tot slot zegt De Kesel dat we "haat en wraakzucht niet in ons hart mogen binnenlaten". Hij herinnert ons aan de oproep van paus Franciscus dat "we moeten weerstaan aan de globalisering van de onverschilligheid". "Niet wat een mens voor zichzelf kan verwerven, maar wat hij voor een ander kan betekenen, dat maakt het leven de moeite waard geleefd te worden."