Paus benoemt Belgische theologe tot consultor Congregatie Geloofsleer

22 april 2018

17u34

Paus Franciscus heeft gisteren vijf nieuwe consultoren - drie vrouwen en twee mannen - benoemd voor de Congregatie voor de Geloofsleer. Onder hen de Belgische theologe Laetitia Calmeyn (42).

De in Brussel geboren Calmeyn is doctor in de theologie en is als lector verbonden aan het vermaarde Collège des Bernardins in Parijs. Eerder was zij werkzaam als verpleegster in een palliatieve eenheid en als godsdienstleerkracht.

De Congregatie tekent de doctrine van de kerk uit. Paus Benedictus XVI leidde deze Congregatie van 1981 tot wanneer hij in 2005 paus werd.