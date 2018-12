Paus aanvaardt ontslag bisschop Van Looy: bisdom Gent start zoektocht naar opvolger bvb

15 december 2018

19u24

Bron: Belga 0 Paus Franciscus heeft het ontslag van bisschop Luc Van Looy aanvaard en dus krijgt het bisdom Gent weldra een nieuwe bisschop. Dat heeft Pieter Malfliet, woordvoerder van het bisdom Gent, bevestigd aan TV Oost Nieuws.

Twee jaar geleden had de bisschop, naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag, zijn ontslag aangeboden aan paus Franciscus, zoals dat gevraagd wordt in het kerkelijk recht. Maar toen verlengde de paus zijn mandaat nog met twee jaar. Nu heeft het Vaticaan het ontslag wel aanvaard.

"Paus Franciscus heeft bisschop Van Looy wel gevraagd om in volle functie bisschop te blijven tot er een nieuwe bisschop benoemd wordt. We gaan dus niet in een toestand van lopende zaken in het bisdom. De bisschop blijft in volle functie samen met zijn beleidsploeg. Ondertussen zal de nuntius (di­plo­ma­tiek ver­te­gen­woor­di­ger van de Hei­li­ge Stoel, nvdr.) een procedure starten, zodat er over enkele maanden een nieuwe bisschop in het bisdom Gent kan benoemd worden", aldus Malfliet.

Luc Van Looy werd op 19 december 2003 door paus Johannes-Paulus II tot bisschop van Gent benoemd. Mgr. Van Looy werd op 1 februari 2004 in de Sint-Baafskathedraal in Gent tot bisschop gewijd. Hij was toen 62.