Paul Marchal reageert op tijdelijke vrijlating Lelièvre: "Het voelt wrang" kv

22 maart 2018

19u22

Bron: Belga 865 Michel Lelièvre, de vroegere handlanger van Marc Dutroux, heeft begin deze maand voor het eerst in vijf jaar de gevangenis voor 36 uur mogen verlaten. Dat bevestigt zijn advocate Benjamine Bovy. Lelièvre kreeg een dag en nacht verlof om zich voor te bereiden op zijn definitieve vrijlating. Dat bevestigt zijn advocate aan VTM NIEUWS.

De 46-jarige voormalige kompaan van Dutroux kreeg in totaal 25 jaar gevangenisstraf voor de ontvoering van An, Eefje, Sabine en Laetitia. Binnen drie jaar heeft hij zijn straf volledig uitgezeten voor de ontvoeringen. Hij mag zich beginnen voorbereiden op zijn vrijlating.

Het was zijn eerste nacht buiten de gevangenismuren sinds 1996. Zijn advocate stelt dat dergelijke uitgaansvergunningen onderdeel uitmaken van de standaardprocedure in aanloop naar een vrijlating. Lelièvre zal nog meer dergelijke uitgaansvergunningen krijgen. Hij moest zich daarbij wel aan voorwaarden houden. Zo moest hij wegblijven uit Belgisch en Nederlands Limburg en Vlaams-Brabant. Ook de gemeente Ans en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen mag hij niet bezoeken. Volgens zijn advocate is Lelièvre angstig om terug te keren naar de maatschappij.

Binnen drie jaar is hij volledig vrij. Je voorbereiden op die vrijlating? Dat kan ik niet. Paul Marchal

Paul Marchal, de vader van de door Dutroux en Lelièvre ontvoerde An, werd door een justitieassistent op de hoogte gebracht van Lelièvres uitgaansvergunning. Marchal is niet verrast, zegt hij in VTM Nieuws. "Het voelt wrang. Maar in vergelijking met Martin, die haar straf niet volledig uitgezeten heeft, had ik me wel kunnen voorstellen dat dit zou gebeuren. Binnen drie jaar is hij volledig vrij. Je voorbereiden op die vrijlating? Dat kan ik niet."

De vader van slachtoffer Eefje Lambrecks werd pas nadat de beslissing genomen was, ingelicht over het het penitentiair verlof van Lelièvre, zegt Els Schreurs, de partner van Jean Lambrecks. "Wij als nabestaanden of slachtoffers hebben daar geen zeg in. Het is wat het is. We moeten het ondergaan. Uiteraard stuit dit op veel onbegrip."

Van de drie veroordeelden in de pedofilie-moordzaak die het hele land beroerde wordt Lelièvre de tweede die vrijkomt. Michelle Martin, de ex-vrouw van Dutroux, kwam vijf jaar geleden al vrij. Dutroux zelf zit een levenslange celstraf uit. Zijn advocaat probeert hem vrij te krijgen.