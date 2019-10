Paul Magnette: “We zijn het over niets eens met N-VA” LH

04 oktober 2019

08u26

Bron: Belga 0 Paul Magnette, de enige kandidaat voor het PS-voorzitterschap, hamert vandaag in Le Soir op de grote verschillen in de programma's van zijn partij en de N-VA: "We hebben elkaar vaak ontmoet, maar we staan nergens en zijn het over niet eens". De toekomstige PS-voorzitter lijkt aan te geven dat een coalitie tussen PS en N-VA weinig waarschijnlijk is. Gisterenavond nog zaten Magnette en huidig voorzitter Elio Di Rupo samen met de federale informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders en de N-VA-toppers Bart De Wever en Theo Francken.

"Ik ben altijd zeer duidelijk geweest: we stellen een veto tegen Vlaams Belang, niet tegen N-VA. Nadien stellen we vast dat we het over niets eens zijn met de nationalisten. Sinds 26 mei zijn er veel erg discrete ontmoetingen geweest met de informateurs. Ik heb vier of vijf maal aan tafel gezeten met N-VA en andere partijen. We hebben over alle onderwerpen gepraat en ik zie geen enkel punt waarover we het eens zijn", verklaart Magnette.

Hij doet de deur evenwel niet helemaal toe voor de N-VA. Hij wil op elke uitnodiging ingaan, maar weigert te onderhandelen over onderwerpen zoals het einde van België en de sociale zekerheid. "Als de N-VA morgen akkoord is met een minimumpensioen van 1.500 euro, een herfinanciering van de gezondheidszorgen, de NMBS, de laagste lonen ... zal ik het moeilijk hebben om uit te leggen dat we niet met hen willen praten. Maar daar staan we vandaag zeer, zeer, zeer ver weg van", aldus de toekomstige PS-voorzitter. Zijn partij zal alvast niet aansturen op nieuwe verkiezingen.

Geheime ontmoeting tussen N-VA en PS

Een aantal kranten - De Tijd, L'Echo en het Nieuwsblad - hebben het vandaag over een geheime ontmoeting tussen de federale informateurs Vande Lanotte en Reynders met de top van N-VA en PS, Bart De Wever en Theo Francken enerzijds, en Paul Magnette en Elio Di Rupo anderzijds. Ze bekeken hoe het verder moet nadat de formateurs volgende week hun opdracht teruggeven aan de koning. Worden PS en N-VA samen het veld ingestuurd, of moet N-VA eerst alleen aftasten of een tweederdemeerderheid mogelijk is voor een nieuwe communautaire ronde?