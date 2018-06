Paul Magnette: "Wat onderscheidt Theo Francken nog van Vlaams Belang?" ADN

13 juni 2018

10u06

Bron: Belga 13 PS-kopstuk Paul Magnette vindt dat er nog een dunne scheidingslijn is tussen Vlaams Belang en N-VA. De partij van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken "flirt met racistische standpunten", stelt de burgemeester van Charleroi in La Libre Belgique en La Dernière Heure.

Volgens Magnette is het verschil tussen beide partijen praktisch volledig verdwenen. "Als we vandaag alle afwijkende standpunten van Francken optellen, wat onderscheidt hem dan nog van Vlaams Belang? Dat is bijna onmogelijk te zeggen. En hij wordt duidelijk gesteund door zijn partij", aldus Magnette.

"In tegenstelling tot wat N-VA probeert te doen geloven", heeft links nooit gepleit voor open grenzen, benadrukt de PS'er. "Wij hebben altijd gezegd dat immigratie onderhevig moet zijn aan regels." Magnette merkt overigens op dat het aantal migranten dat in ons land is aangekomen, hoger ligt onder staatssecretaris Francken dan onder de vorige regering-Di Rupo.

"Theo Francken is in verlegenheid gebracht. Zijn daden stemmen niet overeen met zijn woorden. Hij verhardt de toon steeds meer. Hij trekt een rookgordijn op met schandalige uitspraken", aldus Magnette.