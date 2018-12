Paul Magnette trekt Europese lijst PS LH

06 december 2018

08u13

Bron: Belga 0 Paul Magnette zal bij de verkiezingen van mei volgend jaar de Europese PS-lijst trekken. Dat maakt de partij donderdag bekend .

"Paul is specialist in de Europese materie en kent de Europese uitdagingen als geen ander", schrijft partijvoorzitter Elio Di Rupo in een mededeling. "Hij heeft ook het offensief tegen CETA (het vrijhandelsverdrag tussen Europa en Canada) gevoerd. Hij zal een uitstekende lijsttrekker zijn." Het ledencongres moet zich in maart uitspreken over de lijsten.

Daarnaast wordt Magnette woordvoerder van de partij. "De actualiteit van de afgelopen dagen toont dat de verkiezingscampagne is gestart. Daarom stel ik ook voor dat Paul woordvoerder wordt tijdens de campagne", aldus Di Rupo.

Oud-premier en Bergens kopstuk Elio Di Rupo, over wie eerder gezegd werd dat hij zou opkomen voor de Europese verkiezingen, maakte vorige week op televisie bekend dat hij de Kamerlijst in Henegouwen zou trekken. Dat was zeer tegen de zin van Magnette, die door verschillende PS-mandatarissen naar voren was geschoven om PS aan te voeren in die provincie. Magnette is in Wallonië erg populair in de peilingen.