Paul Magnette (PS) wil hogere lonen voor ‘essentiële beroepen’: “Minstens 14 euro per uur” KVDS

26 maart 2020

10u39 66 PS-voorzitter Paul Magnette wil dat mensen die een ‘essentieel beroep’ uitoefenen in deze coronatijden beloond worden voor hun inspanningen. Dat heeft hij donderdag gezegd op de Franstalige zender RTL. “Te beginnen met het verhogen van de laagste salarissen: van hen die geen 14 euro bruto per uur verdienen”, klonk het.

“Er is een hele reeks van sectoren die onmisbaar zijn opdat onze maatschappij zou kunnen blijven draaien”, aldus Magnette. “Ik denk aan de massadistributie, de logistiek en de veiligheidsdiensten. Sectoren die ervoor zorgen dat we toch nog een klein beetje normaal kunnen leven. Die mensen moeten worden beloond voor hun werk.”

Thuiswerk

Magnette vindt dat hun salarissen omhoog moeten, zo zegt hij. "Te beginnen met het verhogen van de laagste salarissen, van hen die niet minstens 14 euro bruto per uur verdienen."





Vorige week dinsdag nam de Nationale Veiligheidsraad nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. ‘Niet-essentiële bedrijven’ moeten thuiswerk organiseren en als dat niet mogelijk is, de ‘sociale afstand’ van anderhalve meter bij het personeel garanderen. Anders moeten ze onherroepelijk dicht en wordt hun personeel technisch werkloos. Meer dan een miljoen mensen heeft intussen dat statuut. Zij vallen terug op 70% van hun brutoloon, met een maximum dat begrensd is tot 2.754,76 euro (bruto) per maand.

Voor ‘essentiële beroepen’ gelden die regels niet. In het Staatsblad verscheen vorige week woensdag een lijst van die ‘essentiële beroepen’.

