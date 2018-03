Paul Magnette (PS) over De Wever: "Zijn stereotiepe discours is een vorm van racisme" Redactie

18 maart 2018

17u58

Bron: Le Soir / RTL-TVi 0 Gewezen PS-voorzitter en Waals minister-president Paul Magnette heeft vandaag zeer scherp scherp gereageerd op de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Die stelde eerder vandaag: "Joden vermijden conflicten. Dat is het verschil met moslims" . "Een vorm van racisme", noemt Magnette die uitspraak.

Het PS-zwaargewicht was vandaag te gast in het tv-programma 'C'est pas tous les jours dimanche' op de Franstalige zender RTL-TVi. "Ik vind het hallucinant, de manier waarop er veralgemeningen worden verteld", zei hij over de uitspraken van De Wever. "Zijn stereotiepe discours is een vorm van racisme - weliswaar een gesofisticeerde vorm van racisme. "

Magnette roept De Wever op om 'de veralgemeningen' te staken. "Het is een manier om mensen tegen elkaar op te zetten", vindt hij. Dat is de tactiek van De Wever: verdelen om de rijkste sociale groep in Vlaanderen te verdedigen."

"Niet samen besturen"

Magnette ziet de PS niet besturen met de N-VA, gezien de sociale achteruitgang in het land op initiatief van de federale regering waaraan deze partij deelneemt. . "De PS zal nooit deelnemen aan de politieke uitkleding van de sociale zekerheid, de pensioenhervorming, de indexsprong en de flexibele arbeidsmarkt" die de MR/N-VA-regering sinds drie jaar uitvoert. "