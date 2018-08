Paul Magnette door Franse PS gevraagd om lijst Europese verkiezingen te trekken TTR

08 augustus 2018

09u29

Bron: Belga 0 Paul Magnette is door de Franse PS benaderd om de lijst te trekken voor de Europese verkiezingen volgend jaar. Magnette zegt zelf zich te concentreren op de Belgische gemeenteraadsverkiezingen, maar het Franse voorstel wel te zien als iets om over na te denken. Dat schrijven Le Soir en de kranten van Sudpresse vandaag.

"Ik heb inderdaad een voorstel gekregen van de Franse PS, en moet toegeven dat ik enigszins verbaasd ben, want ze bieden mij niet minder dan de eerste plaats aan op hun Europese lijst", bevestigt de burgemeester van Charleroi en voormalig Waals minister-president Magnette.

"Ik ben gevleid. Op dit moment concentreer ik me 100 procent op de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heb ik hen gezegd. Daarna? Wat ik ga doen naar 2019 toe? Dat is een punt voor reflectie. Ik zal dat natuurlijk, bij ons, met de partij bespreken. Ik wil kandidaat zijn daar waar dat het nuttigst is", klinkt het tot slot.