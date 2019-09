Paul Magnette doet gooi naar PS-voorzitterschap, maar coalitie met N-VA blijft moeilijk: “We zijn het over niets eens” HAA

16 september 2019

09u35

Bron: Belga 4 Paul Magnette stelt zich kandidaat als opvolger van Elio Di Rupo om voorzitter van de PS te worden, nu Di Rupo opnieuw minister-president geworden is van de Waalse regering. Dat heeft hij voor het eerst met zoveel woorden gezegd tijdens een interview op La Première (RTBF). Gevraagd naar de federale regeringsvorming, zei Magnette dat het programma van zijn partij hem onverzoenbaar lijkt met dat van de N-VA.

Magnette voert op federaal niveau de regeringsonderhandelingen voor de PS. Vanochtend bleek opnieuw dat het water erg diep blijft tussen de PS en N-VA. Magnette: “De houding van de PS is helemaal stabiel. We hebben tegenover de N-VA nooit ons veto gesteld zoals we wel hebben gedaan tegenover het Vlaams Belang, maar we zien niet in hoe we met hen kunnen samenwerken. We zijn het over niets eens, behalve over dierenwelzijn. Dat is natuurlijk een extreem belangrijk onderwerp, maar volstaat niet voor het schrijven van een regeerakkoord”, aldus Magnette.

We gaan de Zweedse coalitie niet te hulp schieten Paul Magnette (PS)

Hij zei dat zijn partij hoe dan ook niets wil doen dat “de politiek nog meer zou verlammen”, en ook “geen nieuwe verkiezingen wil uitlokken”. Oproepen aan het adres van de PS om haar verantwoordelijkheid te nemen, legt Magnette naast zich neer. “We gaan de Zweedse coalitie niet te hulp schieten. Wij vinden dat ze slechte politieke keuzes heeft gemaakt. Je kunt de PS dan toch niet vragen om de brokken van de vorige regering te lijmen?”



In hetzelfde interview bevestigde de burgemeester van Charleroi dat hij Di Rupo wil opvolgens als PS-voorzitter. "Ik heb altijd geantwoord dat van zodra er interne verkiezingen zouden worden georganiseerd, ik kandidaat zou zijn. Ik ben niet noodzakelijk de enige en het zullen uiteindelijk de PS-militanten zijn die beslissen."

Di Rupo

Magnette werd door Di Rupo in 2007 de politiek binnengeloodst en heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij zich kandidaat zou stellen voor het voorzitterschap, van zodra Di Rupo de post vacant verklaarde. De PS’er legde uit niet uit een socialistische familie afkomstig te zijn, “maar rond mijn twintigste heb ik besloten socialist te worden omdat ik ervan overtuigd raakte dat het socialistisch project het sterkste en meest ambitieuze is van onze tijd”.

Di Rupo kondigde afgelopen weekend aan dat zijn partij ten laatste eind oktober voorzittersverkiezingen houdt en dat hij daarbij geen kandidaat meer zal zijn. In totaal zal Di Rupo zeventien jaar aan het hoofd gestaan hebben van de Parti Socialiste, eerst van 1999 tot 2011 en een tweede keer sinds 2014.