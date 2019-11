Paul Magnette brengt morgen opnieuw verslag uit bij koning HAA

24 november 2019

11u16

Bron: Belga 0 Politiek Informateur Paul Magnette brengt morgen om 14 uur opnieuw verslag uit bij de koning over zijn poging om het pad te effenen voor de regeringsvorming op federaal niveau.

Koning Filip stuurde Magnette op 5 november het veld in, daags nadat het preformateursduo Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) gevraagd had om hun opdracht te mogen beëindigen. Zij moesten nagaan of gesprekken voor een regering met N-VA, PS, MR, Open Vld, CD&V en sp.a mogelijk waren, maar dat bleek niet het geval.

Magnette knoopte gesprekken aan met tien partijen: de socialisten, liberalen, groenen, N-VA, CD&V, cdH en DéFI. In plaats van te werken rond een toekomstige coalitie, probeert Magnette een consensus te vinden rond een aantal thema's. Het gaat om de stijging van de werkzaamheidsgraad, de sociale cohesie en de strijd tegen armoede, justitie en veiligheid, de klimaattransitie, migratie en de modernisering van de staat.

Vorige week verlengde de koning de opdracht van Magnette. Hijzelf sloot een week geleden niet uit dat daar nog een verlengstuk aan wordt gebreid.