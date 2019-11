Paul Magnette bespreekt budgettair kader met Europees Commissaris Pierre Moscovici SVM

14 november 2019

20u39

Bron: Belga 0 Informateur Paul Magnette heeft een gesprek gehad met Europees Commissaris Pierre Moscovici. Centraal in de ontmoeting stond het budgettair kader waarbinnen ons land de komende jaren zal moeten werken. Het thema zal deel uitmaken van het verslag dat Magnette volgende maandag voorlegt aan de koning.

Tijdens zijn persbriefing eerder deze week had de informateur al een ontmoeting met Moscovici vooropgesteld. Volgens de meest recente Europese cijfers stevent ons land bij ongewijzigd beleid af op een tekort van 11 miljard euro in 2024. Magnette liet verstaan dat hij het met de Eurocommissaris wilde hebben over de toekomstige Europese regels. "Die zorgen voor discussie in verschillende landen die kampen met budgettaire moeilijkheden en nood hebben aan investeringen", luidde het.

Moscovici stelde op Twitter dat hij met Magnette een constructieve babbel had over de budgettaire situatie van België en de hervorming van de regels van het Stabiliteits- en Groeipact. Dat is een mechanisme met als doel de begrotingstekorten van de lidstaten niet te zeer te laten oplopen.