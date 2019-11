Paul Magnette aangekomen bij koning Filip voor tweede verslag TT

PS-voorzitter en informateur Paul Magnette (PS) is bij koning Filip aangekomen om er zijn tweede verslag te brengen over zijn opdracht. Verwacht wordt dat Magnette nog een keer om verlengingen te vragen. Om 16 uur geeft hij een persconferentie.

Magnette is sinds begin deze maand aan de slag als informateur en praat officieel nog altijd met tien partijen in de zoektocht naar overeenstemming in de uitdagingen voor een volgende federale regering. Magnette werkt naar eigen zeggen vooral op de inhoud en wil naar eigen zeggen geen keuze maken tussen paars-groen en paars-geel.

Ondertussen zit er wel een flinke haar in de boter tussen Open Vld en N-VA. Die laatste partij pikt het niet dat Open Vld publiekelijk verklaart dat de Vlaams-nationalisten “in de oppositie willen gaan zitten”. N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde vanmorgen op het partijbureau furieus op die uitspraken.