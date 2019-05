Exclusief voor abonnees

Paul Jambers achter de schermen bij N-VA en Groen: bekijk hier de tweede aflevering

Redactie

23 mei 2019

22u50

Bron: VTM

0

Reportagemaker Paul Jambers duikt deze week opnieuw achter de schermen bij enkele toppolitici. Deze keer volgt hij de groen-gele boegbeelden Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Bart De Wever en Theo Francken in de aanloop naar zondag 26 mei. In deze aflevering volgt Jambers de voorbereidingen van Bart De Wever en Meyrem Almaci voor een debat tegen elkaar. Tijdens die voorbereidingen vallen al snel enkele straffe uitspraken. “Groen, dat is een prulpartij,” klinkt het bij de N-VA-voorzitter.