Paul De Smedt (46) uit Sint-Maria-Lierde vermist

15u37

Bron: Federale Politie 2 federale politie De federale politie en het parket van Oost-Vlaanderen afdeling Oudenaarde zijn op zoek naar Paul De Smedt (46) uit het Oost-Vlaamse Sint-Maria-Lierde (Lierde).

De man verliet gisterochtend om 6.00 uur zijn woning. Zijn Mercedes Vito met nummerplaat 1-HHH-848 werd het laatst gezien in Schendelbeke aan de Kerkborre. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

De Smedt is 46 jaar oud. Hij is stevig gebouwd, 1m92 groot en kalend. Op het ogenblik van zijn verdwijning was hij vermoedelijk gekleed in een grijze werkbroek en een pull of bodywarmer met het opschrift 'Elec Security'.

De man kan zich mogelijk verplaatsen met een oude mountainbike Minerva van paarse kleur met een kleurrijk motief op het kader. Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via e-mail.