Patstelling in Gent maar formateurs gaan toch op mekaars uitnodiging in

16 oktober 2018

09u51 17 In Gent wordt er poker gespeeld op hoog niveau. De liberale kopman Mathias De Clercq zet alles in om toch burgemeester te worden en klikte zich gisteren vast aan de CD&V van Mieke Van Hecke. Ondertussen komt er toch beweging in de zaak: het p rogressief kartel sp.a/Groen en Open Vld en CD&V gaan op mekaars uitnodiging in. Deze namiddag volgt een eerste verkennend gesprek in Gent.

Bij die gesprekken zal een methode afgesproken worden om eventueel verder te onderhandelen over een bestuursakkoord.

"Mathias De Clercq (Open Vld) en ik hebben Filip Watteeuw (Groen) en Rudy Coddens (sp.a) uitgenodigd deze voormiddag. Zij hebben ons uitgenodigd deze namiddag", aldus Mieke Van Hecke (CD&V) bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.

Watteeuw en Coddens hebben naar eigen zeggen geen uitnodiging gekregen voor deze voormiddag. "Ik heb daarnet mijn mailbox nog doorploegd en gebeld naar Rudy Coddens. We hebben allebei geen uitnodiging gekregen", beweert Watteeuw op radio 1.

Hoe moet het verder?

"Ik ga met Mathias overleggen, maar we zullen de grootste zijn en zullen dan naar de afspraak gaan", aldus Van Hecke.

Hoe moet het nu verder? Het wordt een spannende dag in Gent. Lost Groen alsnog het kartel of dumpt De Clercq Mieke Van Hecke van zodra hij de sjerp aangeboden krijgt? Fraai oogt het niet. Nog opmerkelijk is dat Groen iedereen op Vlaams Belang na uitnodigt. Dus ook: de PVDA, hoewel Watteeuw een samenwerking tot nog toe altijd uitsloot. De PVDA biedt ook geen meerderheid, er zou een derde partij mee in bad moeten - zoals CD&V. Het lijkt op dit moment eerder een onderhandelingsstrategie dan een echte optie. Hoe dan ook: het pokerspel in Gent is nog niet voorbij.