Patrick heeft jongdementie en wil ooit euthanasie: “Laatste fase van de ziekte wil ik niet meemaken” KVB LDW

21 november 2019

16u28 0 Patrick De Jaegere is nu 58. Zes jaar geleden kreeg hij de diagnose jongdementie. Hij wist toen meteen wat dat betekent: zijn geest is langzaamaan aan het aftakelen, tot hij onvermijdelijk alle grip verliest op zijn eigen gedachten. Als het zo ver is, wil Patrick euthanasie.

Maar niet vroeger, want nu geniet hij nog te veel van kleine dingen. Daarom vindt hij dat de euthanasiewet moet worden aangepast, zodat hij voor euthanasie kan kiezen wanneer de dementie de overhand heeft gekregen.

Patrick zag de voorbije jaren goede vrienden met dementie helemaal aftakelen en creperen. Hij is doodsbang om dat ook te moeten meemaken. “Een vriend van mij was volledig van de kaart, maar toen hij mij zag, toen stak hij zijn hand opnieuw uit”, vertelt hij. “Dat was tussen ons een teken van ontmoeting. Hem zo zien was echt lastig. En dat wil ik zeker niet meemaken, want dat is niet menselijk meer.”

Gudrun, de vrouw van Patrick, startte een vzw om mensen met jongdementie te helpen. Ze ziet er haar man opleven, de pretlichtjes in zijn ogen terugkeren. Pas als die voorgoed uitdoven, zou het leven van haar man mogen eindigen. Niet vroeger, niet later.

Tegenstanders van het wetsvoorstel zeggen dat je zo de poort open zet voor familieleden van dementerenden om mensen te laten inslapen als de behandeling hen te veel kost of te zwaar is. “Die beslissing wordt gedragen door dokters, door de omgeving dus dat is niet de beslissing van de familie”, vertelt Gudrun.