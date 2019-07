Patrick Dewael zet tijdelijk stap opzij als burgemeester van Tongeren, An Christiaens neemt fakkel over LH TTR

01 juli 2019

20u28

Bron: Belga 0 N a zijn verkiezing als tijdelijke Kamervoorzitter gaat Patrick Dewael (Open Vld) zich laten vervangen als burgemeester van Tongeren. Eerste schepen An Crhistiaens (CD&V) neemt de fakkel over als waarnemend burgemeester.

De vervanging is het gevolg van het nieuwe decreet lokaal bestuur dat op het einde van de vorige legislatuur werd aangenomen en dat het vroegere gemeentedecreet vervangt. “Het kamerreglement schrijft dat voor. U kan het vergelijken met als u minister wordt, dan ontstaat er een onverenigbaarheid en het Kamerreglement voorziet ook zo een onverenigbaarheid in de functie van Kamervoorzitter. Ik conformeer mij aan het reglement.”

Naast Schepen van Cultuur, Toerisme en Jeugd in Tongeren wordt An Christaens (CD&V) dus de komende tijd ook waarnemend burgemeester in Tongeren. Dewael blijft tijdens de vervanging wel zijn titel van burgemeester behouden maar krijgt gedurende zijn Kamervoorzitterschap geen wedde als burgemeester.

Voor Dewael is het niet duidelijk hoe lang hij tijdelijke Kamervoorzitter zal zijn. “Het zal blijven duren totdat er een regering gevormd is en daar kan ik geen enkele uitspraak over doen. Maar in het belang van het land zo kort mogelijk.”

Bevoegdheden

An Christaens wist sinds vorige week donderdag donderdag dat ze er (tijdelijk) een extra takenpakket zou bijkrijgen. “Ik wist dat als Patrick dat mandaat zou gaan uitoefenen dat er een onverenigbaarheid was en gelet op de afspraken die we gemaakt hebben wist ik dat ik het waarnemend burgemeesterschap zou kunnen gaan uitoefenen.”

“Ik ga alle bevoegdheden die vallen onder het mandaat van burgemeester zal ik bovenop mijn takenpakket als schepen moeten uitoefenen. Het is toch heel wat. Alle bevoegdheden van politie, veiligheid, brandweer dat zijn toch allemaal bevoegdheden waar ik als schepen nooit mee betrokken was. En dan ook het voorzitterschap van het schepencollege, de gemeente- en politieraad. Dat zijn allemaal nieuwe dingen voor mij maar ik kijk er naar uit.”

Het is voor de nieuwe waarnemende burgemeester ook een beetje koffiedik kijken hoelang ze Patrick Dewael moet vervangen. “Ik hoop voor het welzijn en de welvaart van het land dat we snel een goede stabiele regering hebben en als dat dan betekend dat Patrick terugkomt, hoort dat erbij. Dat is nu eenmaal de belangrijkste bekommernis als politicus. We hebben geen glazen bol. Wat komt dat komt en zolang zal ik die taken met passie, hart en ziel uitvoeren.”