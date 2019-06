Patrick Dewael (Open Vld) verkozen als nieuwe Kamervoorzitter, N-VA reageert ontstemd TT IVDE ARA

27 juni 2019

12u16 18 Open Vld’er Patrick Dewael is deze namiddag verkozen tot voorzitter van de Kamer. Dewael kreeg de steun van de meeste fracties en parlementsleden en haalde het van N-VA-kandidate Valerie Van Peel. Opvallend: Vlaams Belang-parlementslid Dries Van Langenhove kwam vandaag als tweede jongste parlementslid toch in actie, hij werd samen met de jongste, PS-Kamerlid Mélissa Hanus, aangeduid om de namen van de parlementsleden af te roepen voor de stemming. Vorige week veroorzaakte een mogelijke rol voor Van Langenhove nog voor ophef bij de Franstaligen.

De verkiezing van Dewael was verwacht nadat twee andere kandidaten, Tinne Van der Straeten van Groen-Ecolo, en Servais Verherstraeten van CD&V, zich vanmiddag hadden teruggetrokken en aankondigden Dewael te steunen. Enkel N-VA handhaafde zijn eigen kandidaat met Valerie Van Peel, terwijl de Franstaligen zelf geen eigen kandidaat indienden. Dewael, het langst zetelende Kamerlid, kreeg uiteindelijk 101 stemmen achter zijn naam, Van Peel 41.

“Ik zal de voorzitter zijn van de voltallige Kamer van alle fracties”, zei Dewael na zijn aanstelling. “Elke stem zal gehoord worden. We zitten in een periode van windstilte, voorlopig is er geen uitzicht op een snelle regeringsvorming. De ontslagnemende regering heeft geen meerderheid, wat voor ons in het parlement zeer belangrijk is.”

Bij N-VA wordt ontstemd gereageerd op de verkiezing van Dewael. “Paarsgroenoranje coalitie gesteund door communisten levert eerste liberale postje op”, tweet Zuhal Demir bijvoorbeeld. “Weg ambitie, hallo status quo.”

Respect

Dewael leidde als ancien de openingszitting van de Kamer vorige week en deed dat om eventuele heisa rond Dries Van Langenhove te vermijden vanaf zijn eigen zitplaats. Hij kreeg daarvoor langs Franstalige zijde - waar een glansrol voor Van Langenhove bijzonder moeilijk zou hebben gelegen - veel respect, waardoor ze vandaag ook zijn kandidatuur steunden. Vandaag was er dan toch een rol weggelegd voor Van Langenhove, maar dat veroorzaakte zelfs geen rimpeling in het halfrond.

De post van Kamervoorzitter, de eerste burger van het land die een symbolische euro meer verdient dan de premier, maakt traditioneel deel uit van de puzzel bij de verdeling van de ministerposten. Maar aangezien het er niet naar uit ziet dat we snel een nieuwe volwaardige regering zullen hebben, is een tijdelijke Kamervoorzitter sowieso nodig.

Het is al de derde keer dat Dewael, die al sinds 1985 in de Kamer zetelt, voorzitter wordt. De eerste keer leidde Dewael het parlement tussen 2008 en 2010, en in 2014 nam hij de honneurs ook al eens tijdelijk waar na de verkiezingen. Hij werd toen afgelost door Siegfried Bracke (N-VA), die bij de recentste verkiezingen niet meer herverkozen geraakte.

Waarschijnlijk zal Kamerlid Egbert Lachaert Dewael opvolgen als fractieleider bij Open Vld.

"Samenwerken en bruggen bouwen”

Groen en Ecolo schoven vorige week nog Van der Straeten naar voren, maar trokken haar na overleg terug en schaarden zich achter Dewael. Ook CD&V besliste op de fractievergadering zijn eigen kandidaat, Servais Verherstraeten, terug te trekken om Dewael te steunen.

Van der Straeten: “We delen de ambitie om van de Kamer een efficiënt en duurzaam huis te maken. Ook een open Kamer is voor ons belangrijk. Onze kandidatuur was gesteund op samenwerken en bruggen bouwen. Dat brengen we nu in de praktijk.” De groenen waarderen ook de manier waarop Dewael de openingszitting vorige week in goede banen geleid heeft: “Wanneer extreem rechts oprukt, is het belangrijk dat democraten zich verenigen.”

N-VA bleef bij eigen kandidaat

Volgens Kristof Calvo, fractieleider in het parlement, waren er “drie heel waardevolle kandidaten”. Opvallend is dat Calvo het daarbij enkel had over Van der Straeten, Dewael en Verherstraeten, maar dus niet over N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel. Zij stelde zich vorige week prominent kandidaat en N-VA bleef daar vandaag bij. Ze kreeg uiteindelijk enkel de stemmen uit haar eigen fractie en van Vlaams Belang.