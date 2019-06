Patrick Dewael is de nieuwe Kamervoorzitter en Van Langenhove komt in actie Redactie

27 juni 2019

16u28

Bron: VTM Nieuws 0

Patrick Dewael (Open Vld) is verkozen tot voorzitter van de Kamer. Dewael kreeg de steun van de meeste fracties en parlementsleden en haalde het van N-VA-kandidate Valerie Van Peel. Vlaams Belang-parlementslid Dries Van Langenhove kwam dit keer, in tegenstelling tot vorige week, toch in actie. Samen met de jongste, PS-Kamerlid Mélissa Hanus, riep hij de namen van de parlementsleden af voor de stemming. Vorige week veroorzaakte een mogelijke rol voor Van Langenhove nog voor ophef bij de Franstaligen, maar nu veroorzaakte dat zelfs geen rimpeling in het halfrond.