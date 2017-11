Patokh Chodiev stuurt zijn kat naar commissie Kazachgate EB

19u42

Bron: Belga 0 rv De Oezbeeks-Belgische miljardair Patokh Chodiev. Patokh Chodiev verschijnt morgen niet voor de parlementaire onderzoekscommissie Kazachgate. Dat liet commissievoorzitter Dirk Van der Maelen (sp.a) vanavond weten, nadat hij op de hoogte werd gebracht door Chodiev's advocaten. Die verschijnen morgen om 14 uur wel voor de commissie, zij het achter gesloten deuren.

Samen met Alexander Mashkevitch en Alijan Ibragimov was Patokh Chodiev in 2011 een van de eersten die gebruikmaakten van de wet op de verruimde minnelijke schikking, de zogenaamde afkoopwet, om een fraudeproces te ontlopen.

Ibragimov en Chodiev hebben ook de Belgische nationaliteit: zij zijn in principe verplicht zich te houden aan de oproepingen van de onderzoekscommissie. Alijan Ibragimov getuigde begin vorige maand achter gesloten deuren. Voor Chodiev schoof de onderzoekscommissie in juli de datum van 8 november naar voren om te worden gehoord, maar daar gaat de zakenman dus niet op in.

De onderzoekscommissie zou nu in principe een klacht kunnen indienen bij de procureur-generaal van Brussel, een beslissing die op termijn het komen en gaan van Chodiev op Europees grondgebied en mogelijk daarbuiten kan beïnvloeden. In juli liet zijn advocaat, meester Pascal Vanderveeren, al verstaan dat zijn cliënt niet voor de onderzoekscommissie zou verschijnen, omdat hij die partijdig vindt.