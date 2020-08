Patiënten zijn jonger en hebben minder onderliggende aandoeningen: zo verschillend is tweede golf van eerste in ziekenhuizen KVDS

19 augustus 2020

11u56 8 Patiënten die tijdens de tweede golf van de corona-epidemie in het ziekenhuis worden opgenomen, zijn jonger en hebben minder onderliggende aandoeningen dan patiënten die tijdens de eerste golf in onze ziekenhuizen belandden. Dat blijkt uit een onderzoek naar het profiel van gehospitaliseerde coronapatiënten, dat woensdag werd toegelicht op de coronabriefing van het Crisiscentrum.



In het onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen de eerste golf - van midden maart tot 21 juni - en de huidige periode - van 22 juni (toen het laagste aantal nieuwe besmettingen werd genoteerd (20)) tot eind juli. Viroloog Steven Van Gucht drukt er wel op dat de cijfers nog niet volledig zijn en dat we ons moeten behoeden voor overhaaste conclusies.

Grootteorde van cijfers

Een van de opmerkelijkste vaststellingen is dat het aantal nieuwe hospitalisaties per dag nu een flink stuk lager ligt dan tijdens de eerste golf. Volgens van Gucht gaat het zelfs om een factor 10 tot 20. “We spreken over een andere grootteorde van cijfers”, zegt hij. “In de eerste periode ging het om 18.607 hospitalisaties, nu zijn het er 1.818.”





Net als tijdens de eerste golf werden er in juni en juli ongeveer evenveel mannen als vrouwen opgenomen. Patiënten zijn nu wel wat jonger. In de eerste golf was de doorsneepatiënt 71 jaar, in juni en juli was de gemiddelde leeftijd 64 jaar. Dat gaat hand in hand met de observatie dat er nu minder patiënten uit rusthuizen in het ziekenhuis belanden. In de eerste golf ging het om 16 procent, in de huidige periode is dat 13 procent. “Dat is hoopgevend”, aldus Van Gucht. “Dat betekent dat de meeste woonzorgcentra erin slagen om het virus buiten de deur te houden. Dat kan evenwel snel veranderen. Voorzichtigheid blijft geboden.”

Leeftijd blijft dus een van de belangrijkste risicofactoren om een ernstige Covid-infectie te ontwikkelen. De helft van alle patiënten in het ziekenhuis is zoals gezegd ouder dan 64 jaar.

Het merendeel van de gehospitaliseerde patiënten heeft ook nog altijd onderliggende aandoeningen, maar het zijn er minder. Waar het in de eerste golf nog om 73 procent ging, is dat nu 63 procent. Dat betekent met andere woorden dat er bij 37 procent van de gehospitaliseerde patiënten deze keer géén sprake is van een onderliggend ziektebeeld. In de eerste golf ging het om 27 procent.

Goede weg

“We lijken op de goede weg te zijn met de daling van het aantal nieuwe infecties, maar het is belangrijk om voorzichtig te blijven”, aldus de viroloog. “De daling moet aanhouden en zelfs versnellen zodat we de scholen zo veilig mogelijk kunnen heropenen.”

