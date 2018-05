Patiënten met erfelijke bloedziekte mogen vanaf vandaag bloed geven kg

22 mei 2018

12u14

Bron: Belga 0 Patiënten met erfelijke hemochromatose, een ziekte waarbij het lichaam te veel ijzer uit de voeding opneemt, mogen vanaf vandaag onder bepaalde voorwaarden bloed geven. "Per jaar kan dat het Rode Kruis naar schatting 6.000 extra bloedzakjes opleveren", zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Er gelden dus wel enkele voorwaarden voor deze patiënten: zo moeten de patiënten zich in de onderhoudsfase van hun behandeling bevinden, mogen ze geen orgaanschade hebben opgelopen en hebben ze bij hun eerste donatie, en nadien jaarlijks, een doktersattest nodig.

In ons land ondergaan ongeveer 1.500 patiënten regelmatig therapeutische aderlatingen omdat ze aan hemochromatose lijden. Met die aderlatingen wordt het ijzergehalte in hun organen en bloed genormaliseerd. "Het bloed dat bij die aderlatingen werd afgenomen, moest in het verleden worden vernietigd", zegt De Block. "Jaarlijks ging het om enkele duizenden zakjes."

Hemochromatosepatiënten kunnen voortaan kiezen of ze aderlatingen als onderdeel van hun behandeling laten uitvoeren in een ziekenhuis, of dat ze dat bloed bij Rode Kruis-Vlaanderen doneren. Op die manier blijft ook de vrijwilligheid van de donatie, een wettelijke verplichting, gegarandeerd.

Geen verhoogd veiligheidsrisico

"Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs om aan te nemen dat dit bloed een verhoogd veiligheidsrisico met zich meebrengt", zegt De Block. In verschillende andere landen, zowel binnen als buiten Europa, geven deze patiënten al bloed, zonder dat dat met een verhoogd risico gepaard gaat.

Het Rode Kruis is tevreden met deze beslissing. "We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe donoren", zegt gedelegeerd bestuurder Philippe Vandekerckhove. "En hier gaat het om mensen die sowieso regelmatig bloed afstaan."