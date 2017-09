Patiënte die zicht verloor bij routineoperatie UZ Leuven: "Dokters zeiden: 'Wacht maar even af'" Stephanie Romans

12u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Thinkstock Illustratiebeeld. Een 49-jarige huismoeder uit Maasmechelen is één van de drie patiënten die bij een routineoperatie in het UZ Leuven het zicht aan één oog definitief is verloren. Ze is daarbij mogelijk behandeld met een fout product. "Ze is op 1 september geopereerd en nadien nog twee keer op controle geweest", zegt haar advocaat Ilhan-Bayram Yigit.

Gisteren raakte bekend dat het UZ Leuven een intern onderzoek is gestart nadat drie patiënten de afgelopen weken complicaties hadden na een glasvochtoperatie. Drie patiënten zijn na een gelijkaardige operatie permanent blind aan één oog.



Omdat de kans op blindheid na zo'n ingreep bijzonder klein is, startte het ziekenhuis een onderzoek. "We onderzoeken verschillende pistes: onder andere of er middelen met toxische stoffen zijn gebruikt", zegt hoofdarts Johan Van Eldere.

"Wacht maar even af"

"Na de ingreep verbeterde haar zicht niet, maar artsen zagen geen reden tot bezorgdheid. 'Wacht maar even af. Het komt misschien vanzelf wel goed', zeiden ze."



Op 19 september kwam het UZ Leuven plots met de mededeling dat er mogelijk iets mis was met de gebruikte vloeistof. Yigit: "Haar oogzenuw is permanent beschadigd. "De vrouw wil zelf niet reageren. "Ze is uiteraard erg aangedaan", zegt Yigit.