Patiënt valt binnen bij psychiater en mishandelt diens vriendin na 'ongustig' verslag: vijf jaar cel

Bron: Belga 0 photonews Een archieffoto van de Antwerpse correctionele rechtbank. De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Ashraf A.A.M. (46) uit Mortsel en Ezat Y. (48) uit Vorselaar veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan dertig maanden effectief. Ze waren eerder dit jaar binnengevallen in de woning van een Boechouts psychiater die over Ashraf A.A.M. een 'ongunstig' verslag had opgesteld.

De homejacking gebeurde op 23 januari. De psychiater was dat ogenblik niet thuis, maar zijn vriendin wel. De daders sloegen haar en eisten geld. Toen ze zei dat er geen cash in huis was, kreeg ze nog meer slagen. De overvallers bonden het slachtoffer vast met tape en gingen ervandoor met haar handtas en iPhone.

Toen zijn vriendin de daders beschreef, moest de psychiater meteen aan Ashraf A.A.M. denken, over wie hij een verslag had opgesteld voor de rechtbank. De man zou daar niet erg tevreden mee zijn geweest.



De vrouw kreeg vervolgens een foto van Ashraf A.A.M. te zien en herkende hem als een van de daders. Op een reclamefolder die de andere overvaller had aangeraakt, werden de vingerafdrukken van Ezat Y. aangetroffen.

Hij bekende de feiten en zei dat Ashraf A.A.M. het initiatief had genomen. Die laatste had het slachtoffer ook een 'boks' gegeven, terwijl hij zelf geen geweld zou hebben gebruikt. Ashraf A.A.M. ontkende aanvankelijk iedere betrokkenheid. Hij ging pas op zitting tot bekentenissen over, maar minimaliseerde het gebruikte geweld.

Het slachtoffer, dat bij de feiten onder meer een kaakbeenbreuk opliep, is nog altijd arbeidsongeschikt en kreeg een provisionele schadevergoeding van 5.000 euro toegekend. Er werd ook een deskundige aangesteld.



De psychiater, die sinds de feiten in angst leeft, kreeg 500 euro schadevergoeding. De beklaagden waren met deze feiten niet aan hun proefstuk toe en werden al veroordeeld voor respectievelijk geweldsdelicten en diefstallen.